استوحي إطلالتك الرصينة من أزياء النجمات

تتجه السيدات في رمضان تحديداً إلى اختيار إطلالات ساترة ورزينة نوعاً ما لتحاكي إطلالاتهن أجواء الشهر الفضيل حتى في الحفلات أو الاجتماعات أو السهرات المسائية، وقد تحتار السيدة في اختيار الإطلالة الساترة وتنسيقها، لذلك سنعرض لك في ما يلي مجموعة من الأفكار والإطلالات لتستوحي منها إطلالاتك المسائية للشهر الفضيل:

· الأكمام الطويلة

على الرغم من حرارة الأجواء إلا أن الأكمام الطويلة ستكون مناسبة تماماً لأزياء الشهر الفضيل، فقد اعتمدتها العديد من النجمات على السجادة الحمراء وفي الملابس اليومية على حد سواء.

· البنطلونات الواسعة

تعتبر البنطلونات الواسعة واحدة من أبرز وأهم اتجاهات هذا الموسم، إذ ستضفي الرزانة على إطلالتك في رمضان، ولكن احرصي على اختيار المقاس المناسب للخصر. شاهدي إطلالات Victoria Beckham و Olivia Palermo.

· تنانير "الماكسي" الطويلة

اختاريها بألوان أنثوية ناعمة كما في إطلالة الممثلة Jessica Alba لتحصلي على لوك عصري أنيق وأنثوي.

· الجلابية الخليجية

يقدم بعض المصممين فساتين مستوحاة بشكل كبير من الجلابية الخليجية سواء بالتطريزات التي تميزها أو القصات الواسعة الأنيقة فيها كما في إطلالات Ciara وNikki Reed.

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