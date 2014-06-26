السيسي يلتقي رئيس تنزانيا وبان كي مون في غينيا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، في «مالابو» عاصمة غينيا الاستوائية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على هامش أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة مؤتمر الاتحاد الأفريقي.

تناول اللقاء التطورات التي تشهدها الساحة المصرية بعد تنفيذ استحقاقين من خارطة الطريق، وهما الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في شفافية ونزاهة بشهادة المراقبين الدوليين والأفارقة والاستعدادات للانتخابات البرلمانية، كما تناول اللقاء القضايا الإفريقية التي تتناولها القمة الأفريقية.

كما التقي السيسي أيضا في إطار مشاوراته مع القادة الأفارقة، مع الرئيس التنزاني مريشيو كيكويتي، منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغيير المناخ.