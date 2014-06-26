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مفتي الجمهورية يؤكد الاستعداد التام لتقديم الدعم الشرعي للقضاة الأفغان

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مفتي الجمهورية يؤكد الاستعداد التام لتقديم الدعم الشرعي للقضاة الأفغان مفتي الجمهورية يؤكد الاستعداد التام لتقديم الدعم الشرعي للقضاة الأفغان

شوقى علام مفتى الجمهورية

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وفدًا من قضاة أفغانستان برئاسة القاضي محمد سليمان والقاضي عبدالقادر، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين.

وأكد فضيلة المفتي -خلال اللقاء- أنه لا يمكن لمجتمع أن يحيى دون أن يسوده العدل، لأن العدل أساس الملك، وما من دولة يرتفع شأنها إلا إذا كان القضاء متقدمًا وراقيًا ومستقلًا، موضحًا أن القضاة عليهم مهمة شاقة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر القضاة المجتهدين وولاة الأمر بالخير والجزاء.

واستعرض مفتي الجمهورية مع وفد القضاة الأفغان التطورات التي شهدتها الدار في الأعوام الأخيرة، واستقبالها عددًا من أبناء الدول الإسلامية الراغبين في التدريب على الإفتاء وتحصيل مهاراته حتى يتمكنوا من القيام بمهمة الإفتاء في بلادهم.

وأبدى فضيلة الدكتور علام استعداد دار الإفتاء لتقديم الدعم الشرعي للقضاة الأفغان، وتقديم جميع أشكال الدعم لتلبية احتياجات الباحثين الأفغان، من تعليم وتدريب وإرشاد في المجالات الشرعية في برامج التدريب والتأهيل العلمية والفقهية المتخصصة التي تنظمها الدار.

أ ش أ

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