ضبط أسلحة وتشكيلات عصابية في حملات أمنية على مستوى الجمهورية

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدار 24 ساعة عن ضبط 118 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة ١٤ سيارة مبلغ بسرقتها، فضلًا عن ضبط 233 قطعة سلاح أبيض وضبط 640 دراجة بخارية مخالفة.

وقد شملت الأسلحة 118 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية و15 بندقية غير مششخنة و17 طبنجة و73 فرد محلى الصنع و 450 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 43 متهمًا هاربًا.

واستهدفت الحملات العديد من البؤر الإجرامية بمديريات أمن ”القليوبية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج” أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 268 متهمًا في قضايا مخدرات وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 13 متهمًا ارتكبوا 27 حادث سرقة متنوعة و ضبط 20 متهم لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة أوحوادث السرقات بالإكراه.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

أ ش أ