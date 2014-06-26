السيسي يلتقي بان كي مون ورئيس تنزانيا في مالابو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، علي هامش أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة مؤتمر الإتحاد الإفريقي.

تناول اللقاء التطورات التى تشهدها الساحة المصرية بعد تنفيذ استحقاقين من خارطة الطريق وهما الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئيسية في شفافية ونزاهة بشهادة المراقبين الدوليين والأفارقة والاستعدادات للانتخابات البرلمانية، كما تناول اللقاء القضايا الأفريقية التي تتناولها القمة الأفريقية.

كما التقى الرئيس السيسي أيضًا في إطار مشاوراته مع القادة الأفارقة، مع الرئيس التنزاني مريشيو كيكويتي منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغيير المناخ.

أ ش أ