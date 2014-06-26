عصفور يتفق مع الطيب على عودة جلسات الحوار بين الأزهر والمثقفين في رمضان

اتفق الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على عودة جلسات الحوار بين الأزهر والمثقفين، بمشاركة الأزهر بعلمائه فى الأمسيات الرمضانية التى ستقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقد سبق أن الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة قد اتفق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالى على مشاركة ثمانين داعية من وزارة الأوقاف فى ندوات رمضانية بعد الإفطار، بحيث يقدمون فيها وجهه نظر الإسلام الوسطية فى قضايا الاستنارة والدولة المدنية وغيرها من القضايا التى تهم الشعب المصرى، وتتصل بأهمية وجود دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

جاء ذلك فى لقاء جابر عصفور وزير الثقافة اليوم الخميس الموافق 26 يونيه بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى جو يسوده الود والأخوة والمحبة، بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، وكبار مستشاريه، الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، تناولت الجلسة حوار طويل عن دور الأزهر ومكانته وتقدير كل المثقفين المصريين له.