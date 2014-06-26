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محلب يعقد اجتماعًا لبحث مشكلة التهريب

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محلب يعقد اجتماعًا لبحث مشكلة التهريب محلب يعقد اجتماعًا لبحث مشكلة التهريب

إبراهيم محلب

عقد اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة توجيهاته السابقة بشأن منع التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ والرقابة في بورسعيد حيث تم استعراض نتائج جهود مجموعات العمل الثلاث التي وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، والمعنية بمنظومات الامن والخدمات والتنمية في منطقة بورسعيد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تنمية منطقة بورسعيد تنمية شاملة وتحديد مخصصات مالية لتطويرها في كافة المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية كالسياحة والصناعة والتجارة والخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لشباب المنطقة وتوفير مراكز لتدريبهم وقيام وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات بزيارة إلى المناطق العشوائية في بورسعيد للوقوف على متطابات تطويرها وإعداد تقرير في هذا الشأن للبت فيه بأسرع وقت ممكن.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية هندسية برئاسة رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان لاستكمال بناء سور حول ميناء بورسعيد وتحديد سبل تأمينه بالكامل، على أن تقدم تقريرًا في هذا الشأن خلال الاسبوع المقبل ومتابعة جهود إعادة السيطرة الأمنية لإيقاف عمليات التهريب وإدخال تعديلات تشريعية جديدة في قوانين الجمارك لمنع أعمال التهريب.

حضر الاجتماع وزراء المالية، والتطوير الحضري والعشوائيات، والنقل، والتعاون الدولي، والاستثمار، بالإضافة إلى محافظ بورسعيد، وممثلين عن وزارتي الداخلية، والصناعة، إلى جانب عدد من الأجهزة الأمنية المعنية.

أ ش أ

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