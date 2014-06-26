السفير وائل نصر يطالب السلطات السويدية بعدم التدخل في الشأن المصري

اهتمت العديد من الصحف ووسائل الاعلام السويدية اليوم، الخميس، برد فعل سفير مصر لدى السويد وائل نصر عقب استدعائه إلى مقر الخارجية السويدية للقاء المدير السياسي للخارجية السويدية توربيون سوهيستروم من أجل الاحتجاج على الأحكام القضائية التي صدرت في مصر مؤخرًا بحبس ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة القطرية.

ونقلت الصحف السويدية عن السفير المصري مطالبته السلطات السويدية بعدم التدخل في الشأن المصري وانتقاده لموقفها “السلبي” تجاه التطورات التي تشهدها مصر منذ ثورة الشعب المصري على حكم الأخوان المسلمين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والتي سيكون لها تداعيات سلبية على موقف الشعب المصري من السويد.

وأوضحت العديد من الصحف السويدية أن السفير المصري انتقد محاولة السلطات السويدية إنتقاد أحكام القضاء المصري الذي يتمتع بالاستقلال ويجب احترام قراراته.

وأشارت إلى اتهام السفير المصري لوسائل الإعلام السويدية بعدم الحيادية على الإطلاق بعد أن امتنعت عن نشر البيان الذي أصدره السفير في أعقاب استدعائه للخارجية واكتفائها بنشر ما نسب لمصادر بوزارة الخارجية، وقد أدى هذا الموقف إلى قيامها بإعادة نشر وإذاعة البيان المصري إلى جانب التصريحات المنسوبة لمصدر بالخارجية السويدية.

أ ش أ