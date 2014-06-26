الصحة: عدد المدمنين في مصر 3 ملايين.. والقاهرة الأولى بين المحافظات

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، إن تقارير البحث القومي لوحدة الأبحاث التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة تشير إلى أن عدد المدمنين في مصر يتراوح ما بين 2.5 و3.25 مليون مريض.

وأوضح «عدوي» أن القاهرة الأكبر من حيث نسبة شيوع الظاهرة، تليها المحافظات الجنوبية، بينما تمثل منطقة الدلتا ووسط مصر أقل المناطق شيوعًا.. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اليوم العالمي لمكافحة الإدمان الخميس.

وأضاف أن الفئة العمرية الوسطى هي الأعلى في نسب الإدمان، فيما تتناقص الظاهرة بارتفاع مستوى التعليم لتصل إلى 2.5% للجامعيين مقارنة بـ10% للأميين، بينما يوجد ارتباط بين المهنة وانتشار الإدمان فيلاحظ انتشار ظاهرة الإدمان بين التجار 11٪ والعمال 9.4٪ وتتناقص لتصل إلى 1٪ بين ربات البيوت و2.5٪ بين أصحاب المهن المتخصصة.

وأشار وزير الصحة إلى أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية البالغ عددها 16 مستشفى ومركز طب نفسي على مستوى الجمهورية وفرت 500 سرير لعلاج الإدمان حتى مايو 2014، بخلاف المترددين على العيادة الخارجية الذين تجاوز عددهم 57 ألفا، فضلاً عن دور مستشفيات الأمانة في تدريب الأطباء والزائرات الصحيات بوحدات الرعاية الصحية الأولية للاكتشاف المبكر لحالات الإدمان.

كما تم استحداث خدمات جديدة، مثل الوحدات المتخصصة لعلاج إدمان المراهقين بمستشفى حلوان للصحة النفسية ووحدات علاج السيدات بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، وجار تطوير خدمة علاج الإدمان للسيدات وافتتاح عيادة متخصصة في علاج إدمان السيدات بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية، كما سيتم افتتاح عيادة إدمان السيدات وأخرى للمراهقين بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

وقال وزير الصحة إن هناك ارتباطا وثيقا بين ظاهرة التدخين والإدمان باعتبار التدخين هو البوابة الذهبية لانتشار المخدرات، لافتاً إلى مجهودات الوزارة لمكافحة التدخين بداية من تقديم خدمة المساعدة للإقلاع عن التدخين من خلال العيادات المتنقلة وتدريب فرق من الأطباء والممرضات.