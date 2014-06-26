رئيس وزراء فلسطين يدعو ايطاليا للضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها لغزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ايطاليا إلى التدخل والضغط على إسرائيل وحث المجتمع الدولي على إلزامها بإنهاء حصارها الجائر على غزة.

وأكد الحمد الله، لدى استقباله اليوم، الخميس، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بياتروا غراسو والوفد المرافق له، التزام القيادة والحكومة الفلسطينية بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، في حال قامت بالإفراج عن الأسرى القدامى ووقف الاستيطان.

وأطلع الحمد الله، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي على التحديات الاقتصادية التي تواجه عمل الحكومة وبشكل خاص منع الفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المسماة “ج “، التي تسيطر إسرائيل عليها بالكامل، مؤكدًا أن هذه المناطق تحتوي على مصادر طبيعية باستطاعتها إعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني إذا تم استغلالها.

كما استعرض العقبات الإسرائيلية في وجه حكومة الوفاق الوطني، والتي تحد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أهل غزة وبشكل خاص الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأضاف الحمد الله، أن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية مهمة وخطيرة جدًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل إلغاء سياسية الاعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقال إن هناك العديد من الأسرى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل مرض السرطان وغيره، ويجب الإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط.

أ ش أ