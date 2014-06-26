أمن سوهاج يضبط 4 هاربين من أحكام ومطلوبين علي ذمة قضايا‎

شنت أجهزة الأمن بسوهاج حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام وتحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج .

وضمت كلاً من اللواء مدحت المنشاوي مدير الادارة العامة للعمليات الخاصة واللواء مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية مدعومة بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزي .

أسفرت الحملة عن ضبط مديح عبد الله بكرى 55 سنة عامل ويقيم بناحية الباجية دائرة مركز المنشاة والمحكوم عليه في القضية رقم 39 جنايات مركز المنشاة لسنة 2011 كلى 541 [حيازة وإحراز سلاح ناري] حبس ثلاث سنوات، و نبيل سعد خلف الله 33 سنة عامل ويقيم بناحية العنبرية دائرة مركز المنشاة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2076 إداري مركز المنشاة لسنة 2014 [مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية] ،و ادهم احمد على 25 سنة عامل ويقيم بناحية الرشايدة دائرة مركز العسيرات والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1837 إداري مركز جرجا لسنة 2014 [سرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية] ،و صلاح محمد خليل 29 سنة عاطل ويقيم بنجع الدير دائرة مركز العسيرات والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 358 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 [حيازة وإحراز سلاح ناري] .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .