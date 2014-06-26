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مسؤول إيراني: سنرسل أسلحة للعراق لمواجهة “داعش” حال طلب ذلك

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مسؤول إيراني: سنرسل أسلحة للعراق لمواجهة “داعش” حال طلب ذلك مسؤول إيراني: سنرسل أسلحة للعراق لمواجهة “داعش” حال طلب ذلك

مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان اليوم، الخميس، إن بلاده سترسل المعدات العسكرية والذخائر للعراق، لمساعدتها في محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارًا باسم “داعش”، حال طلب ذلك.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن عبداللهيان قوله: “ينبغي أن يقدم العراق طلبًا، ونحن سنرسل المعدات العسكرية للعراق في إطار القانون الدولي والاتفاقيات التقليدية والشفافة”، مضيفًا أن بغداد لم تقدم مثل هذا الطلب حتى الآن.

وأكد المسؤول الإيراني أن العراق يتمتع بالقدرة على مواجهة مقاتلي داعش، مشددًا على أن إيران ستقف بجانب العراق في حملته ضد الإرهاب.

يذكر أن مقاتلي داعش قد سيطروا في 10 من يونيو الجاري، على مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوي العراقية، وبعدها سيطروا على مدينة تكريت، التي تبعد حوالي 140 كيلو متر شمال غرب العاصمة العراقية بغداد، مما أجبر مئات الآلاف من العراقيين على النزوح من ديارهم منذ ذلك الحين.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن تواجه قوات الأمن العراقية الإرهابيين المدعومين من الخارج، واصفًا السيطرة على مدينة الموصل بـ”المؤامرة”.

أ ش أ

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