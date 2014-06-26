اليوم.. حفل غنائي لمسار إجباري ببيت الرصيف

يقدم اليوم فريق مسار إجباري حفل غنائي ينظمه بيت الرصيف بحديقة البيت الكبير في المعادي ذلك في السابعة مساء اليوم ، وقد أعلن منظمو الحفل عن إمكانية نقل الحضور إلى مقر الحفل من خلال الدراجات، إلا أنهم لم يكشفوا عن تفاصيل ذلك حتى الآن.

وينتقل غدًا الفريق إلى الإسكندرية، والتي دائماً ما يحرص على إقامة الحفلات بها، ويقوم الفريق هذه المرة بإحياء حفل غنائي في كلية الهندسة بـجامعة الإسكندرية.

ويشارك في حفل كلية الهندسة بالإضافة إلى مسار إجباري عدد من الفرق الغنائية، مثل كراكيب، قرار إزالة، ساكسونيا والمطرب أحمد المغيني، ومن المقرر أن يبدأ برنامج الحفلات من الخامسة عصراً، ويستمر حتى التاسعة مساءً.