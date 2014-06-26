محلب يجتمع بعدد من الوزراء لحل مشاكل الاستثمار العربي والأجنبي في مصر

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا وزاريًا، اليوم، لحل عدد من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين في مصر، وذلك في إطار السعي الجاد لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب، وخلق مناخ استثماري إيجابي.

وأكد محلب أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة مشاكل الاستثمار العربي والاجنبي في مصر وتذليل العقبات التي تواجهه بصورة فورية، لإيمانها بأن تلك الاستثمارات هي القاطرة الحقيقية لدفع عجلة الاقتصاد.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تحليلي للمشكلات التي تواجه بعض المشروعات الإستثمارية ومقترحات الجهات الحكومية المختلفة لحلها، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل العقبات التي واجهتها بعض المشروعات لتكون بمثابة رسائل إيجابية للمستثمرين العرب والأجانب، ووشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المستثمرين في ذات الوقت.

وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ عدد من التوصيات التي من شأنها إزالة المعوقات التي تواجه عدد من الاستثمارات، واتفق على عقد اجتماع تالي خلال أسبوعين لاستكمال بعض الدراسات المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات، ولمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر الاجتماع كل من وزراء التنمية المحلية، التربية والتعليم، العدل، التعاون الدولي، النقل، والاستثمار، إلى جانب محافظ الاسكندرية وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أ ش أ