الزمالك بالشورت الأسود أمام الأهلى في قمة بالرباعية

القاهرة /أ ش أ/ أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلى والزمالك فى افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى والمقرر لها السبت المقبل، عن الاتفاق على ارتداء لاعبى الزمالك الشورت الأسود خلال المباراة، نظرا لأن الأهلى يعتبر صاحب الأرض وفقا لقرعة اتحاد الكرة، وسيرتدى الزى التقليدى له بالكامل.

ومن المقرر أن يرتدى الزمالك القميص الأبيض والشورت الأسود والشراب الأبيض، فيما سيرتدى الأهلى التى شيرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.

واتفق مسؤولو الأمن بناديى الأهلى والزمالك وحازم الغريب المسؤول الأمنى باتحاد الكرة، على عدم تواجد الأطفال فى المقصورة لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ، وذلك لأن المباراة تقام بدون جماهير.

حضر الاجتماع ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ، وعزب حجاج ممثلا للحكام، وعلاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة لاتحاد الكرة، وأشرف صبحى رئيس هيئة استاد القاهرة، وليد مهدى مسئول الحقوق بالدورة الرباعية، ووليد عبد الوهاب مسئول الاستاد.

وكانت اللجنة الفنية قد استقرت على تواجد عدد 25 فردا من كل نادى فى المباراة، إلى جانب تعيين مراقبين أمنيين لمباراة القمة، والدخول بكارنيهات خاصة من اتحاد الكرة.