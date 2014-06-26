وزير الصحة: 3.25 مليون «مدمن» في مصر

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، الخميس، إن تقارير البحث القومي لوحدة الأبحاث التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة، أوضحت أن عدد المدمنين في مصر يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.25 مليون مريض.

وأضاف الوزير: «تمثل القاهرة أكبر نسبة في شيوع الظاهرة تليها المحافظات الجنوبية بينما تمثل منطقة الدلتا ووسط مصر أقل المناطق شيوعا».

وتابع، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإدمان، الخميس:«الفئة العمرية الوسطى هي أعلى نسب الإدمان، فيما تتناقص الظاهرة بارتفاع مستوى التعليم لتصل إلى 2.5% للجامعيين مقارنة بـ 10% للأميين، بينما يوجد ارتباط بين المهنة وانتشار الإدمان فيلاحظ انتشار ظاهرة الإدمان بين التجار 11% والعمال 9،4% وتتناقص لتصل إلى 1% بين ربات البيوت و2،5% بين أصحاب المهن المتخصصة».

وقال الوزير: «مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية البالغ عددها 16 مستشفى ومركزا طبيا ونفسيا على مستوى الجمهورية قامت بتوفير 500 سرير نشط لعلاج الإدمان حتى مايو الماضي، بخلاف المترددين على العيادة الخارجية الذين تجاوز عددهم 57 ألفا، فضلاً عن دور مستشفيات الأمانة في تدريب الأطباء والزائرات الصحيات بوحدات الرعاية الصحية الأولية للإكتشاف المبكر لحالات الإدمان».