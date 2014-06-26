ختام فعاليات القافلتين الطبيتين لجامعتي القاهرة والإسكندرية بالأقصر

اختتمت القافلتان الطبيتان لجامعتي القاهرة والإسكندرية، اليوم الخميس، فعالياتهما التي استمرت لثلاثة أيام بمستشفي الأقصر العام .

قال الدكتور جمال عمران مدير مستشفى الأقصر العام، أن القافلة الأولي لأمراض العيون من جامعة الإسكندرية قامت بإجراء العشرات من العمليات الجراحية الدقيقة مجانا بمستشفى الأقصر العام فضلا عن إجراء مئات الكشوفات الطبية علي المرضي .

وأوضح أن القافلة الثانية والتي تنظمها كلية الطب بجامعة القاهرة قامت بتوقيع الكشف الطبى اللازم على المرضى، وضمت القافلة عدد من أساتذة كلية طب القاهرة في مختلف التخصصات الطبية شملت الأمراض الباطنة والأطفال وأمراض القلب والأمراض الجلدية والنساء والتوليد والجراحة العامة وجراحات العظام والأنف والأذن والعيون والأسنان، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية المعملية اللازمة.

وقام الفريق الطبي بصرف الأدوية المجانية للمرضى، وأجري مسحا طبيا ميدانيا، بالإضافة إلى برامج التوعية الصحية فى مجال أمراض ارتفاع ضغط الدم والكلى والسكرى والكبد.