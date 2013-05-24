أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة الإسماعيلية: تم التوصل لحلول لمشكلات أرض الجمعيات

Google+ Print
رئيس مدينة الإسماعيلية: تم التوصل لحلول لمشكلات أرض الجمعيات رئيس مدينة الإسماعيلية: تم التوصل لحلول لمشكلات أرض الجمعيات

أعلن اللواء عصمت عزت، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم التوصل إلى حلول ونتائج لحل مشكلات منطقة أرض الجمعيات خلال اللقاء الذى عقد برئاسة محمد درهوس، سكرتير عام المحافظة المساعد، بحضور ممثلى المنطقة ورئيس الجمعية المشتركة وممثلى الصرف الصحى والكهرباء والطرق، حيث تم البدء فى عملية رصف الطرق الرئيسية وتم التنسيق مع حى ثالث بضرورة التواجد بعد انتهاء رصف الشوارع لعمل النظافة العامة بالشوارع.

وأضاف عزت لـ"اليوم السابع"، كما تم الاتفاق مع مسئول الكهرباء بضرورة وضع الاحتياجات الأساسية من الأدوات الكهربائية واللمبات لإنارة الشوارع بالمنطقة.

بينما أشار على رجب، نائب رئيس المركز إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الصرف الصحى على ضرورة وضع طلمبات غاطسة بقدرات أعلى من الطلمبات الحالية، لرفع كفاءة محطة الطرد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365