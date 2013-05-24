رئيس مدينة الإسماعيلية: تم التوصل لحلول لمشكلات أرض الجمعيات

أعلن اللواء عصمت عزت، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم التوصل إلى حلول ونتائج لحل مشكلات منطقة أرض الجمعيات خلال اللقاء الذى عقد برئاسة محمد درهوس، سكرتير عام المحافظة المساعد، بحضور ممثلى المنطقة ورئيس الجمعية المشتركة وممثلى الصرف الصحى والكهرباء والطرق، حيث تم البدء فى عملية رصف الطرق الرئيسية وتم التنسيق مع حى ثالث بضرورة التواجد بعد انتهاء رصف الشوارع لعمل النظافة العامة بالشوارع.

وأضاف عزت لـ"اليوم السابع"، كما تم الاتفاق مع مسئول الكهرباء بضرورة وضع الاحتياجات الأساسية من الأدوات الكهربائية واللمبات لإنارة الشوارع بالمنطقة.

بينما أشار على رجب، نائب رئيس المركز إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الصرف الصحى على ضرورة وضع طلمبات غاطسة بقدرات أعلى من الطلمبات الحالية، لرفع كفاءة محطة الطرد.