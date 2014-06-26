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بالصور… انقطاع شبه دائم للمياه بقويسنا..ورئيس الشركة «اخبطوا دماغكم فى الحيط »

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بالصور… انقطاع شبه دائم للمياه بقويسنا..ورئيس الشركة «اخبطوا دماغكم فى الحيط » بالصور… انقطاع شبه دائم للمياه بقويسنا..ورئيس الشركة «اخبطوا دماغكم فى الحيط »

قال طارق الحداد، أحد أهالى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أنهم عندما احتجوا على انقطاع المياهبشكل شبه دائم منذ أكثر من 6 أشهر ، قال لهم رئيس شركة المياة والصرف الصحى بالمنوفية ” اخبطوا دماغكم فى الحيط “، وذلك بمكتب رئيس مدينة قويسنا .

وأضاف، أن مشكلتهم تتمثل فى الانقطاع شبه الدائم لمياه الشرب بالمدينة، مشيراً إلى أنها لا تصل إلى الأدوار العليا لوجود أعمال للحفر داخل المدينة لتغيير مواسير المياه .

وأشار إلى أن الشركة تركت أماكن الحفر كما هى وتحولت إلى حفر يقع فيها الأطفال دون أدنى اهتمام بردمها او الانتهاء من أعمالهم لتعود المياه،  مؤكداً أن انقطاع المياه يهدد الجميع حيث تنقطع المياه لمدة كبيرة تصل إلى يوم أو يومين .

 

 

 

 

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