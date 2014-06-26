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القوات المسلحة تدعم مبادرة السيسي بمليار جنيه

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القوات المسلحة تدعم مبادرة السيسي بمليار جنيه القوات المسلحة تدعم مبادرة السيسي بمليار جنيه

 

الرئيس عبدالفتاح

صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى على وضع مبلغ مليار جنيه من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف صندوق “تحيا ” ، ويأتى ذلك استكمالاً لمسيرة عطاء القوات المسلحة والتزامها تجاه الشعب المصرى العظيم لتحيا مصر حرة شامخة .

يأتي هذا في إطار الاستجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الاقتصاد المصرى ، وإيماناً من القوات المسلحة بحتمية تضافر جهود كافة فئات الشعب المصرى وأجهزة الدولة لتجاوز الظروف الراهنة التى يمر بها الوطن .

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