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محافظة السويس تناقش الآثر البيئي لمشروعين للبترو كيماويات

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محافظة السويس تناقش الآثر البيئي لمشروعين للبترو كيماويات محافظة السويس تناقش الآثر البيئي لمشروعين للبترو كيماويات

اللواء العربي السروي محافظ السويس

عقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، إجتماعاً باللجنة العليا للبيئة للاستماع لدراسة تقييم الآثر البيئي لمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات المقدم من احدي الشركات الكبري في مجال البتروكيماويات.

وتم خلال اللقاءعرض الدراسة الأولية للمشروع والذي يتكلف 5.6مليار دولار , وسوف يتم استثمار ما يقرب من 105 مليار دولار قيمة بضائع وخدمات خلال مرحلة الانشاء داخل البلاد , ويوفر مايقرب من 20 الف فرصة عمل مباشرة واكثر من 50 الف فرصة عمل غير مباشرة خلال مرحلة الانشاء في التخصصات الفنية والادارية والخدمية المختلفة ., وللمشروع اهمية اجتماعية ومشاركة مجتمعية لرفع كفاءة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة.

وحضر الاجتماع المهندس مصطفي زهران السكرتير العام والمهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور طارق زغلول عضو مجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة المصرية للهيدروكربون,والمهندس حسن المهدي المدير التنفيذي بشركة التحرير للبتروكيماويات وعددا من القوي الشعبية والقيادات التنفيذية واعضاء اللجنة العليا للبيئة .

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