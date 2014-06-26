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محمود طاهر يوضح كواليس المفاوضات مع فتحي

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محمود طاهر يوضح كواليس المفاوضات مع فتحي محمود طاهر يوضح كواليس المفاوضات مع فتحي

فتح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الباب أمام كل الاحتمالات بشأن مستقبل أحمد فتحي الذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء هذا الموسم.

وقال طاهر "بذلنا جهدًا كبيرًا لتجديد عقد أحمد فتحي، لأنه لاعب هامة للغاية داخل صفوف الفريق، وعرضنا عليه المقابل المالي الذي يناسب إمكانياته وتاريخه وقيمته".

وأضاف في حوار مطول مع مجلة النادي: "لكن فتحي رأي أن لديه فرصة للاحتراف في إنجلترا، ونحن لن نقف في طريقه، لأن عقده ينتهي هذا الموسم".

وأتم رئيس القلعة الحمراء: "إذا الأمور تبدلت، وأراد تجديد عقده مع الأهلي، نحن نرحب بذلك، أما إذا أصر على الاحتراف .. ربنا يوفقه".

يُذكر أن فتحي تلقى عرضًا لإجراء معايشة في نادي آرسنال الإنجليزي، كما تقدم نادي اتحاد جدة بعرض لضمه مقابل 900 ألف دولار في الموسم.

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