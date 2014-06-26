رئيس الأهلي عن عودة عبد الظاهر: لقد دفع الثمن

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن توقيع عقوبات جديدة على أحمد عبد الظاهر العائد إلى الفريق يعد رحلة إعارة إلى الاتحاد الليبي، يعد أمرًا غير عادل أو منطقيًا.

وأوضح طاهر: "لم نعفو عن عبد الظاهر، ولكن اللاعب نفذ العقوبة الموقعة عليه بالكامل، والتي بدأت بحرمانه من المشاركة في كأس العالم للأندية، وخصم مستحقاته من بطولة أفريقيا".

وأضاف: "كما قدم اللاعب اعتذارًا مكتوبًا لإدارة النادي والجماهير، ونفذ باقي العقوبة بالانتقال إلى نادي الاتحاد الليبي".

وواصل رئيس الأهلي في حواره مع مجلة النادي: "لا من العدل أو المنطق أن نقوم بتفصيل عقوبات جديدة على أحمد عبد الظاهر، لمجرد أن عقده لا يزال مستمرًا مع النادي".

وأتم محمود طاهر محذرًا: "لن نسمح كمجلس إدارة بتكرار هذا التصرف مجددًا، ومن يبحث عن أمور أخرى بعيدًا عن كرة القدم، فمكانه خارج النادي".

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