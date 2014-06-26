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“عضة سواريز” تتسبب في إيقافه 9 مباريات دولية وتُنهي مشواره في المونديال

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“عضة سواريز” تتسبب في إيقافه 9 مباريات دولية وتُنهي مشواره في المونديال “عضة سواريز” تتسبب في إيقافه 9 مباريات دولية وتُنهي مشواره في المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز 9 مباريات دولية وعدم السماح له بممارسة “أي نشاط كروي” على مدى أربعة أشهر، اليوم الخميس بسبب قيامه بـ “عض” مدافع ايطاليا جورجيو كييليني الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال البرازيل 2014.

وهذه أقسى عقوبة يفرضها الاتحاد الدولي على لاعب مشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم، وقال رئيس اللجنة التأديبية كلاوديو سولسير ” إنه لا يمكن التسامح إزاء تصرف مشابه في كرة القدم وتحديدًا في بطولة بحجم كأس العالم”، وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف تم تغريم سواريز 100 ألف فرنك سويسري.

وتعني العقوبة بأن سواريز لن يشارك في أي من مباريات فريقه في البطولة الحالية، وسيغيب عن ناديه الحالي ليفربول الانكليزي حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتهور فيها سواريز ويقوم بعض منافسيه، ففي عام 2010، وعندما كان يدافع عن ألوان أياكس امستردام الهولندي، تم إيقافه 7 مباريات لعضه لاعب الغريم التقليدي أيندهوفن المغربي الأصل عثمان بقال.

أ ف ب

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