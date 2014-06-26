ضبط أسلحة نارية داخل أربع حاويات بميناء غرب بورسعيد

أحبطت جمارك بورسعيد محاولة تهريب مسدسات وطبنجات داخل أربع حاويات بميناء غرب بورسعيد.

و كانت معلومات قد وردت لمحمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، عن نية بعض التجار تهريب بضائع محظور اسيرادها، و بعمل و تجميع المعلومات تكون فريق بحث داخل جمارك بورسعيد لفحص الحاويات و تمكن مجدي إبراهيم، مديرعام مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية للجمارك من تجميع معلومات عن أربع حاويات تحمل بضائع محظورة، و بإبلاغ محمد أبو زيد، رئيس المنطقة الشرقية للجمارك و سعيد ناصر، رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد و اللذان أمرا بتشكي لجنة من الجمارك للاربع حاويات لفحصها , حبث تبين ان الاربع حاويات تم استيرادهم باسم هبة السادات بالبيان الجمركي رقم 12109 بالبوليصة رقم 370323 الواردة من ميناء شتغهاي بالصين الي ميناء بورسعيد ببضاعة واردة العاب بلاستيك .

و بفحص الحاويات وجدت مسدسات علي شكل مقروطة داخل أربع حاويات مخصصة لضرب الخرز و الزلط المحظور دخولة البلاد، جاري تحرير محضر و حصر المضبوطات.