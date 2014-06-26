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ضبط أسلحة نارية داخل أربع حاويات بميناء غرب بورسعيد

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ضبط أسلحة نارية داخل أربع حاويات بميناء غرب بورسعيد ضبط أسلحة نارية داخل أربع حاويات بميناء غرب بورسعيد

 

أحبطت جمارك بورسعيد محاولة تهريب مسدسات وطبنجات داخل أربع حاويات بميناء غرب بورسعيد.

و كانت معلومات قد وردت لمحمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، عن نية بعض التجار تهريب بضائع محظور اسيرادها، و بعمل و تجميع المعلومات تكون فريق بحث داخل جمارك بورسعيد لفحص الحاويات و تمكن مجدي إبراهيم، مديرعام مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية للجمارك من تجميع معلومات عن أربع حاويات تحمل بضائع محظورة، و بإبلاغ محمد أبو زيد، رئيس المنطقة الشرقية للجمارك و سعيد ناصر، رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد و اللذان أمرا بتشكي لجنة من الجمارك للاربع حاويات لفحصها , حبث تبين ان الاربع حاويات تم استيرادهم باسم هبة السادات بالبيان الجمركي رقم 12109 بالبوليصة رقم 370323 الواردة من ميناء شتغهاي بالصين الي ميناء بورسعيد ببضاعة واردة العاب بلاستيك .

و بفحص الحاويات وجدت مسدسات علي شكل مقروطة داخل أربع حاويات مخصصة لضرب الخرز و الزلط المحظور دخولة البلاد، جاري تحرير محضر و حصر المضبوطات.

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