الأمن الوطني يضبط المتهمين في حادث تفجير قنبلة محطة مترو شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط اثنين من المتهمين المتورطين فى حادث تفجير قنبلة بدائية الصنع داخل محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة .

وتقوم أجهزة الأمن الوطنى بالقليوبية حاليا بمناقشة المتهمين اللذين ألقى القبض عليهما في سرية تامة للوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل الخلية الإرهابية المتورطة في الحادث .

من جانبه، اعترف المتهم سيد سالم المتحفظ عليه بمستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، أنه كان ينوى وضع القنبلة داخل إحدى عربات المترو لتفجيرها وسط الركاب وإحداث حالة من الذعر والهلع وتعطيل حركة المترو .

وأشار المتهم فى إعترافاته إلى أنه قام بوضع القنبلة البدائية بالإشتراك مع زميليه وحمل القنبلة داخل شنطة وإنتظر قدوم القطار ولكنه فوجىء بإنفجارها فيه .

وأمرت النيابة العامة بإستمرار التحفظ على المتهم الرئيسى فى الحادث وتعيين حراسة مشددة عليه داخل المستشفى وتحديد مسؤليته حول ظروف وملابسات الواقعة ، واسفرت التحقيقات عن انتماء المتهمين لتنظيم الإخوان الإرهابي .

واستعانت الأجهزة الأمنية بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة داخل المحطه للإرشاد عن أية معلومات جديده تفيد فى الوصول الى الحقائق الكاملة فى القضية .