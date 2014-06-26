محافظ بورسعيد يكلف رؤساء الأحياء برفع معدلات النظافة أثناء شهر رمضان

أكد اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، علي جهاز الانقاذ والطواري ورؤساء الأحياء وجميع العاملين في منظومة النظافة بتكثيف الحملات ورفع القمامة أكثر من مرة يومياً من الصناديق المنتشرة بشوارع المحافظة مع وقف أجازات العاملين بجهاز شئون البيئة بالأحياء خلال شهر رمضان المعظم .

وأضاف المحافظ بأنه سوف يقوم بجولات يومية أثناء شهر رمضان في كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وكذلك علي الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية .

وكلف محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بعمل محاضر التيار الكهربائي ورفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشوارع حتي ينضبط وينتظم المرور بالشوارع ويعود مرة أخري بشكله الحضاري .

وأكد المحافظ علي ضرورة استغلال شهر رمضان المبارك في غرس القيم والعادات الايجابية لدي المواطنين، مشيراً إلى أن هناك ورديات تعمل بصورة دورية داخل الأحياء لرفع أي تراكمات كذلك غرفة عمليات المحافظة التي سوف تعمل طوال 24 ساعة طوال الشهر لتلقي أي بلاغات او شكاوي من المواطنين.