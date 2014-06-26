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أمريكا تدين تفجير أبوجا وتؤكد مساندتها لنيجيريا في مكافحة الإرهاب

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أمريكا تدين تفجير أبوجا وتؤكد مساندتها لنيجيريا في مكافحة الإرهاب أمريكا تدين تفجير أبوجا وتؤكد مساندتها لنيجيريا في مكافحة الإرهاب

– السفارة الأمريكية بالعاصمة النيجيرية أبوجا -

أدانت السفارة الأمريكية بالعاصمة النيجيرية أبوجا، التفجير الذي وقع أمام مركز تجاري في العاصمة أمس الأربعاء ، وقتل وأصيب فيه العشرات.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالسفارة اليوم الخميس، أن أعمال العنف التي تصيب الأبرياء لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ، مشيرا إلي أن هذه الأفعال تؤكد وحشية من يقومون بها.

وأكد البيان وقوف الولايات المتحدة إلي جانب نيجيريا وشعبها ضد العمليات الإرهابية والتطرف، وقدم التعازي للحكومة النيجيرية ولأسر الضحايا ، مطالبا النيجيريين بالتوحد بعض النظر عن ديانتهم لمواجهة هذه الأعمال الشريرة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلي جماعة بوكو حرام المتشددة التي أعلنت مسئوليتها عن انفجار بمحطة حافلات بأبوجا في أبريل الماضي أدي إلي مقتل وإصابة العشرات، وتفجيرات أخري في مناطق مختلفة من البلاد واختطاف مئات النساء والرجال.

أ ش أ

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