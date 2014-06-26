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إحباط تهريب 195 “لاب توب” محظور استيراده بميناء بورسعيد

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إحباط تهريب 195 “لاب توب” محظور استيراده بميناء بورسعيد إحباط تهريب 195 “لاب توب” محظور استيراده بميناء بورسعيد

 

صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى للمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب 195 جهاز لاب توب بميناء بورسعيد قادمة من أمريكا ضارة لصحة الانسان .

كانت معلومات وردت الى المنطقة الشرقية للجمارك تفيد اعتزام احد الاشخاص تهريب شحنة لابتوبات محظور دخولها البلاد داخل حاوية من ميناء غرب بورسعيد قادمة من أمريكا .

كلفت إدارة المكافحة والذى دلت تحرياته على أن المحظورات ضمن مشمول البيان رقم 12522 باسم ” م م ا س” برسم الوارد لصنف اجهزة لاب توب مستعمل بمشمول البوليصة رقم 080401675 واردة من ميناء شارلستون بامريكا الى ميناء غرب بورسعيد لعدد 2013 جهاز .

وتبين أن الحاوية تم وضعها بساحة المشترك بميناء الغرب وبتشكيل لجنة جمركية تم فتح الحاوية وعثر بها على 195 جهاز لاب توب مطموس تاريخ الصنع و المنشأ ماركة hp وافادت المعلومات ان الاجهزة ضارة جدا لصحة الانسان .

 

وقد تحررت مذكرة الضبط الجمركى للعرض على رئيس الادارة المركزية لاتخاذ الاجراءات تجاه المضبوطات التى تم التحفظ عليها باعدامها او اعادة تصديرها .

 

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