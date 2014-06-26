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“العربية للتنمية الزراعية” تختتم الدورة التدريبية حول أنظمة الاستشعار عن بعد

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“العربية للتنمية الزراعية” تختتم الدورة التدريبية حول أنظمة الاستشعار عن بعد “العربية للتنمية الزراعية” تختتم الدورة التدريبية حول أنظمة الاستشعار عن بعد

اختتمت فعاليات وأعمال الدورة التدريبية القطرية حول تطبيق أنظمة الاستشعار عن بعد في مجال البيئة والزراعة والتي استمرت لمدة 5 أيام بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم.

واستفاد من هذه الدورة التدريبية 25 متدربًا سودانيًا من وزارة الزراعة الاتحادية بجمهورية السودان، وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، ومجلس شئون البيئة
> وبانتهاء أعمال هذه الدورة يكون قد تمكن المتدربون من الإلمام التطبيقي بالطرق والوسائل الحديثة في مجال تطبيق أنظمة الاستشعار عن بعد في مجال البيئة والزراعة ، وبخاصة استخلاص المعلومات من المرئيات الفضائية واستخدم هذه التقنية في تحديد ومراقبة المساحات المزروعة وتوظيفها في انتاج خرائط استخدامات الأراضي وتحديد أثر التغيرات الحادثة في الغطاء الأرضي.

والجدير بالذكر أن البرنامج النظري لهذه الدورة قد صاحبه برنامجًا مهمًا للتدريبات العملية أشرف على تنفيذه المدرب الرئيس في هذه الدورة وقد روعى فيه تغليب الجانب العملي على النظري.

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