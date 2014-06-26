بالصور..محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتي «آل خليفة» و«آل حسين»‎

شهد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلح عائلة النهارية بين أبناء العمومة الواحدة آل خليفة وآل حسين المقام بخارفة المنشاة بمركز المنشاة , وذلك بحضور اللواء أكرم توفيق، رئيس قطاع الجنوب و نائبا عن مدير امن سوهاج , و العميد حسين فؤاد مأمور مركز المنشاة , وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز مدير مكتب الوعظ بمركز المنشأة , وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ البلاد المجاورة وجموع العائلتين.

وألقي المحافظ كلمة هنأ فيها الحضور بحلول شهر رمضان الكريم، كما هنأ العائلتين بالصلح وحث الأهالي علي مساندة القوات الامنية فى احلال الامن والاستقرار والتعاون مع الجيش والشرطة لإحلال الامن والامان ونبذ العنف وتسليم السلاح والعمل علي بناء مستقبل الوطن ودفع عجلة التنمية للأمام فلا تنمية بدون أمن وأمان ومصر دائما هي بلد الأمن والأمان رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين .

وشكر الأهالي محافظ الإقليم علي حضوره الصلح مطالبين القيادة السياسية بتجديد الثقة فيه واستكمال مسيرة التنمية بسوهاج .