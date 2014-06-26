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فرنسا تدين العملية التفجيرية ببيروت وترفض المساس باستقرار لبنان

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فرنسا تدين العملية التفجيرية ببيروت وترفض المساس باستقرار لبنان فرنسا تدين العملية التفجيرية ببيروت وترفض المساس باستقرار لبنان

– رومان نادال المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية لفرنسا -

أدانت فرنسا العملية التفجيرية التي وقعت في بيروت أمس الأربعاء، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن بلاده تعبر عن تضامنها مع الجرحى من أفراد قوى الأمن الذين كانوا يقومون بعملية المداهمة ومع أسرهم. مشددا على وجوب ملاحقة مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومحاكمتهم.. مشيرا إلى أن باريس ترفض أية محاولة تستهدف المس باستقرار لبنان.

وتابع “نكرر دعمنا للسلطات والمؤسسات اللبنانية، ولا سيّما السلطات والمؤسسات التي تتولى الأمن والتي تعمل من أجل صون الوحدة والاستقرار الوطنيين”.

وردا على سؤال حول تعليق باريس على تبرئة المعارض البحريني خليل مرزوق.. قال المتحدث إن بلاده أحيطت علما بتبرئة خليل مرزوق.. معتبرا أن هذا القرار يشكل “خطوة إيجابية كما أنه إجراء يسهم في تهدئة الأوضاع” في البلاد.

وأضاف ” إننا نحث جميع الأطراف فى البحرين على الشروع في حوار بناء في أسرع وقت ممكن”..مؤكدا أن فرنسا تتابع وبعناية تطور الأوضاع في البحرين، وتكرر تمسكها باحترام حرية الرأي وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.

أ ش أ

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