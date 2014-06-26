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أسماء الفائزين بقرعة الحج بالشركة المصرية للمطارات

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أسماء الفائزين بقرعة الحج بالشركة المصرية للمطارات أسماء الفائزين بقرعة الحج بالشركة المصرية للمطارات

قرعة الحجاج-ارشيفية

صرح المهندس محمد عباس رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالشركة المصرية للمطارات اليوم، الخميس، أنه تم فعاليات قرعة الحج بمقر الشركة لهذا العام، والتي كان متقدمًا لها ٢٠٣ ممن تجاوز أعمارهم ٥٥ عاما و١٠ سنوات خدمة فعلية في الشركة طبقًا لشروط القرعة، وأسفرت النتيجة عن فوز 7 من العاملين أساسيًا و٢ احتياطي لأداء فريضة الحج لهذا العام.

والفائزون بقرعة الحج هذا العام هم: “احمد نور الدين بدوى من مطار أسوان، احمد الطاهر عبد الباسط من مطار الأقصر، يحيى عويس علي موسى من مطار الأقصر، حسن موسى محمد حسان من مطار أكتوبر، جامع احمد محمد سليمان من مطار الأقصر، جمعة نور الدين بدوي من مطار أسوان، خالد محمد حسنين من مقر الشركة والاحتياطي هم سليمان احمد أبو المجد من مطار الأقصر، أسامة محمود محمد قاسم من مقر الشركة.

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