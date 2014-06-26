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تأجيل ثالث جلسات إثبات نسب توأم “زينة” لـ 9 اكتوبر المقبل

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تأجيل ثالث جلسات إثبات نسب توأم “زينة” لـ 9 اكتوبر المقبل تأجيل ثالث جلسات إثبات نسب توأم “زينة” لـ 9 اكتوبر المقبل

أحمد عز وزينة

قررت محكمة الأسرة المنعقدة بمحكمة مدينة نصر برئاسة المستشار رفيق السعدى، تأجيل نظر ثالث جلسات دعوى إثبات النسب المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز والتى تطالبه فيها بإثبات نسب طفليها التوأم وتسجيلهما بأسمه إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل للتحقيق والشهود.

وجاء بنص الدعوى القضائية التى اقامها محمد عبد الله المحامى وكيلا عن وسام رضا إسماعيل والشهيرة بـ”زينة” ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بإن الاثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضى ودخل عز بـ “زينة” وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال على عصمته حتى الان حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وان الاثنين قد تعاشرا فى بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها الى امريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 ايام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا الى مصر بعد ان مكثا فى لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

وأوضحت صحيفة الدعوى بان الاثنان عاودا السفر الى ايطاليا ومنها الى امستردام لمدة يوم واحد ثم الى جزيرة سردينيا حيث اقاما بها، ثم توجها الى روما مرة اخرى ومنها عادا الى القاهرة.

وكشفت صحيفة الدعوة بان الفنانة زينة اكتشفت بانها حامل حيث شعرت بجنين يتحرك داخل احشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسميا وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا فى بداية الامر، حتى تلد فى ظل زواج رسمى الا ان احمد عز انكر واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التؤام “زين الدين وعز الدين” بتاريخ 10 فبراير الماضى.

واكدت زينة فى الدعوى التى اقامتها ضد أحمد عز بان النسب ثابتا فى حقه لانها زوجته وجاءت بالتؤام على فراشه الشرعى، الا انه ظهر فى وسائل الاعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعى، واوضحت زينة بان ما فعله احمد عز يشينها ويشهر بها حيث انها شخصية معروفة.

 

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