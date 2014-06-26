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“المواصفات السودانية”: انسياب الحركة التجارية مع مصر بمعبر “دنقلا”

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“المواصفات السودانية”: انسياب الحركة التجارية مع مصر بمعبر “دنقلا” “المواصفات السودانية”: انسياب الحركة التجارية مع مصر بمعبر “دنقلا”

– الميناء الجاف بدنقلا -

أكد مدير الهيئة السودانية للمواصفات في مدينة “دنقلا”، طارق عبد السلام دياب، انسياب الحركة التجارية بين السودان ومصر عبر معبر “أرقين” الحدودي، بدخول أكثر من 15 شاحنة مصرية أسبوعيا محملة بالمواد الغذائية والسيراميك والأخشاب والحديد.

وأوضح دياب-في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن السودان يقوم بتصدير ألف رأس من الإبل شهرياً إلى ، إضافة إلى محاصيل زراعية وتوابل، مؤكدا فتح معبر الأقصر المصري رسميا في الأيام القادمة.

وقال دياب، إن زيادة الحركة التجارية بين البلدين ضاعفت من حجم العمل في فرع الهيئة “بدنقلا”-عاصمة الولاية الشمالية-، وإن الفرع يعاني نقصا في العاملين.

وأوضح أن عدد العاملين في الفرع 30 عاملا يتم توزيعهم على ثلاثة منافذ هي “أرقين، والأقصر، والميناء الجاف بدنقلا”، الذي يستقبل البضائع الواردة من دول ليبيا والصين والإمارات والسعودية، مما يتطلب دعم الفرع بعدد من الكوادر المدربة.

وأشار دياب، إلى أن الفرع يحتاج أيضا لتكملة النقص في المختبرات والمعامل التي تساعده في إنجاز مهامه على أكمل وجه من بينها توفير وحدة للمصوغات الذهبية بعد تنامي حركة التعدين بالولاية، كما يحتاج الفرع لمختبر للغلال ومختبر آخر للسيراميك والأسمنت الذي يأتي من مصر.

أ ش أ

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