نائب رئيس وزراء النمسا يوجهه انتقاد لموقف رئيس وزراء بريطانيا من جان كلود يونكر

انتقد اليوم نائب رئيس وزراء النمسا ووزير المالية، ميخائيل شبندلاجر، بشدة موقف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الرافض لترشيح رئيس وزراء لوكسمبورج السابق, جان كلود يونكر, لتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة.

وقال شبندلاجر، في تصريح صحفي ، معربا عن غضبه “ألم يكن هناك بديل لإزعاج غالبية الدول الأعضاء عن طريق رفض تعيين يونكر كرئيس للمفوضية”، وطالب من جانبه باتخاذ قرار في هذا الشأن قائلا “من المهم اتخاذ قرار الآن”.

وفي المقابل أعرب نائب رئيس وزراء النمسا عن أمله في عدم انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وقال “يجب أن نعمل سويا مع كاميرون على إيجاد طريق يقوي دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي”، معترفا في المقابل أن “كل طرف يحدد مصيره بنفسه”، كما لفت في ذات الوقت أن الأغلبية تؤيد يونكر لتولي مسئولية رئاسة المفوضية الأوروبية, محذار من تعرض بريطانيا للعزلة نتيجة رفضها لرأي الأغلبية.

جدير بالذكر أن القمة الأوروبية التي بدأت أعمالها اليوم في بروكسل أظهرت وجود تأييد كبير لرئيس وزراء لوكسمبورج السابق، جان كلود يونكر، باستثناء معارضة بريطانيا والمجر، حيث يتوقع الجميع أن يحقق يونكر فوزا مريحا عند طرح مسألة توليه رئاسة المفوضية الأوروبية للتصويت.

أ ش أ