رئيس مدينة السنطة يحيل 36 من العاملين بالوحدات المحلية والصحية للتحقيق

قرر المحاسب رمضان عيد رئيس مدينة السنطة، إحالة 36 من العاملين بالوحدة المحلية والوحدة الصحية بالقرشية والوحدة الصحية بطوخ مزيد والمجمع التنموي والوحدة الصحية بطوخ مزيد بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها اليوم الخميس لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية بالسنطة .

وفوجئ رئيس المدينة بترك 13 من العاملين بالوحدة المحلية بالقرشية العمل فقرر على الفور إحالتهم للتحقيق كما وجه إنذارا لرئيس الوحدة المحليه بالقرشية بنقله من عمله إلى مكان أخر .

وتفقد رئيس المدينة الوحدة الصحية بالقرشية، وقرر إحالة 5 أطباء للتحقيق لترك العمل وإحالة 4 من التمريض و6 إداري لترك العمل .

وتفقد المجمع التنموي بطوخ مزيد وقرر إحالة 4 من العاملين به للتحقيق لترك العمل إلى جانب إحالة 2 من العاملين بالوحدة الصحية بطوخ مزيد للتحقيق لترك العمل . ‬