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بالصور.. الباعة يعتدون على ضابط وفرد شرطة لقيامهم بإزالات بالإسكندرية

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بالصور.. الباعة يعتدون على ضابط وفرد شرطة لقيامهم بإزالات بالإسكندرية بالصور.. الباعة يعتدون على ضابط وفرد شرطة لقيامهم بإزالات بالإسكندرية

أصيب ضابط وفرد شرطة بالإسكندرية، إثر قيام عدد من الباعة الجائلين بالتعدى عليهم وإتلاف 3 سيارات تابعة لوزارة الداخلية بعد قيامهم بحملة أمنية.

وقال اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، إنه استمرارا للحملات التى تشنها مديرية أمن الإسكندرية، والتى تهدف إلى القضاء على كل أشكال الخروج عن الشرعية والقانون نحو دولة يسودها احترام القانون وحقوق المواطن واتخاذ الإجراءات حيال ذلك لتعميق شعور الأمن لدى المواطنين البسطاء، وفى هذا السياق وبتاريخ 23-5-2013، وأثناء مرور الطوق الأمنى المكون من إدارة البحث وإدارة المرور وشرطة المرافق بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى والقوات النظامية والسرية برئاسة قيادات المديرية وتحت إشراف اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية بتقاطع شارع إسكندر إبراهيم مع طريق الجيش دائرة قسم أول المنتزه، قام بعض الباعة الجائلون برشق القوات بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة اعتراضاً على تنفيذ القانون، إلا أن القوات تصدت لهم وتم ضبط عدد 30 حالة إشغال طريق، وعدد 7 حالة سلاح أبيض
> عدد 1 أقراص مخدرة تعاطى، وعدد 2 سكر بالطريق العام، وعدد 50 مخالفة مرورية، وعدد 6 دراجة نارية بدون ترخيص، وعدد 2 توتوك بدون ترخيص.

حيث نتج عن ذلك التعدى إصابة كل من النقيب مؤمن حسن أبو العلا الضابط بشرطة المرافق بجرح قطعى بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى، والشرطى سرى وائل رزق محمد - من قوة إدارة البحث الجنائى بجرح قطعى بالرأس وحدوث تلفيات بعدد 3 سيارات تابعة لإدارة شرطة المرافق.

تم نقل المصابين لتلقى العلاج وكلفت إدارة البحث بتحديد هوية المتهمين وضبطهم على الفور وتحرر محضر عن ذلك وجارى عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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