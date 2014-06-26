وزير خارجية إسرائيل يؤكد استعداد بلاده لمساعدة الدول العربية ضد المتطرفين

أكد وزير الخارجية الاسرائيلى افيجدور ليبرمان، اليوم بباريس استعداد بلاده مساعدة الدول العربية ” المعتدلة” والمهددة من قبل المتطرفين.

جاء ذلك عقب جلسة المباحثات التى عقدها بالعاصمة الفرنسية، مع نظيره الامريكى جون كيرى، والتى تمحورت فى مجملها حول عدد من القضايا لاسيما الاقليمية وعلى راسها الوضع بالعراق وازمة الطلاب الاسرائيليين المختطفين.

> وقال ليبرمان ان المتطرفين الذين يتواجدون الآن بالعراق سيستون الى زعزعة الاستقرار فى منطقة الخليج العربى بأسرها ودولة الكويت فى المقام الاول.

وأضاف الوزير الاسرائيلى، ان تل ابيب يمكنها ان تقدم دعما فعالا للطول العربية المعتدلة فى مواجهة المتطرفين وذلك دون التطرق الى مزيد من التفاصيل.

واوضح ان المصالح الاسرائيلية تتلاقى مع تلك العربية المعتدلة، حيث ان الجامبين يواجهان تهديدا إيرانيا بخلاف الجهاد وتنظيم القاعدة، فضلا عن تداعيات الصراعين السورى والعراقى على دول الجوار.

وأعتبر ليبرمان أن هناك اليوم قاعدة لخلق ” هندسة سياسية ودبلوماسية” فى الشرق الاوسط.

ومن ناحيته..أكد وزير الخرجية الامريكى انه من الاهمية بمكان ان تواجه دول المنطقة كجبهة واحدة هذا التهديد الذى يشكله تنظيم ” الدولة الاسلامية فى العراق والشام “.

أ ش أ