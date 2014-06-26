خطوات عالميّة لغسل الشعر

إذا كنت تعانين من سقوط شعرك المتزايد فربما كنت أنت السبب! ففقدان الكثير من الشعر أثناء غسله يرجع بالسبب الأول إلى الطرق الغير سليمة أثناء عملية الغسل، والتي تؤدي إلى سقوطه.

لذلك فإن "سيِّدتي نت" سينقل لك نصائح خبيرة الشعر Laurent Philippon للحفاظ على الشعر من التساقط أثناء غسله:

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1.قومي بالانحناء إلى الأمام عند غسل الشعر؛ لأن هذا الوضع يساعد فروة الرأس على تجديد دورتها الدموية.

2.اهتمي بتخفيف الشامبو بالماء الدافئ أولاً قبل وضعه على شعرك.

3.استخدمي الماء الفاتر مع بداية غسل الشعر، ثم قومي بإنهاء غسل الشعر بالماء البارد دائماً.

4.اكتفي بوضع البلسم على الأطراف بدلاً من كامل الشعر.

5.تأكدي من زوال بقايا الشامبو والبلسم من الشعر بعد غسله.

6.لا تمشطي شعرك وهو مبلل، ولا تبقيه ملفوفاً بالمنشفة بعد الاستحمام لفترة طويلة.

7.ابدئي بتمشيط الشعر عندما يكون رطباً، ولكن لا تكثري من تمشيطه؛ لأن ذلك يساعد على سقوط المزيد منه.

8.بدلاً من استخدام المجفف يفضل أن تقومي بتسريح شعرك إلى الخلف بعد تجفيفه بالمنشفة، ثم قومي بربط شعرك بقطعة حرير، واتركيه هكذا حتى يجف ويصبح أنعم.

9.ابتعدي عن استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية؛ لأنها ستؤدي إلى تدمير شعرك على المدى الطويل، وبادري في البحث عن مواد طبيعية حتى لا تؤذي شعرك أثناء غسله، خاصة إذا كنت تغسلين شعرك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.

10.واظبي على قص أطراف شعرك (1سم ) بعد الاستحمام كل شهرين تقريباً.

11.لا تستعملي مشطاً معدنياً أبداً عند تسريح الشعر.

12.لا تستعملي بكرات اللف ذات الأسنان البلاستيكية أو المعدنية؛ لأنها قد تتلف الشعر.

13.تجنبي استخدام كريمات الجيل التي تعمل على تثبيت التسريحة.

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