اعتني ببشرتك في رمضان على طريقة النجمات

تحتاجين في شهر رمضان الكريم إلى عناية خاصّة ببشرتك. يعرض لك موقع "سيدتي نت" 10 مستحضرات تستخدمها النجمات اللواتي يتميّزن ببشرة مشرقة وخالية من العيوب. هذه المستحضرات تحتاجينها في رمضان للحفاظ على نقاوة بشرتك وتأمين الفيتامينات اللازمة لها.

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Kate Moss

المنتج: Dr. Hauschka Rose Day Cream

هذا المنتج كفيل بحماية البشرة من الجفاف والتشقّق، في حين يقوم زيت الأفوكادو بشدّ البشرة.

Angelina Jolie

المنتج: Lush Ultra Bland Cleanser

تحتوي هذه العبوة على الزيوت الأساسية، بالإضافة إلى العسل وشمع العسل لإزالة المكياج من دون تعريض البشرة للجفاف.

Demi Moore

المنتج: Face Treatment Pads

تتميّز هذه النجمة ببشرة شابة وجميلة، على الرغم من تقدّمها بالسنّ؛ هذا بفضل علاج من الأعشاب، يتكوّن من الأحماض التي تُساعد في ترطيب البشرة والحدّ من ظهور الترهّل والجفاف.

Ginnifer Goodwin

المنتج: Kiehl’s Midnight Recovery Eye

للحفاظ على عيون مشرقة، وللتخلص من آثار التعب التي يتركها السهر والصوم، تحتاجين إلى هذا الكريم، وستحصلين على عينين خاليتين من التجاعيد.

Jennifer Garner

المنتج: Cetaphil Gentle Skin Cleanser

هذا المنتج يتميّز باعتداله، إذ يحافظ على توازن درجة الحموضة الطبيعية في البشرة. يُمكنك استخدامه للوجه والجسم أيضاً.

Kim Kardashian

المنتج: Bio-Oil

تتعدّد استخدامات هذا المنتج، إذ يُمكنك وضعه على الوجه والجسم والشعر لمنع الجفاف، خصوصاً في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، حين تكونين في فترة الصوم ولا يمكنك شرب الماء بالكميّة الكافية.

Julianne Hough

المنتج: Deep Cleansing Wash

تعتبر جوليان أنّه لا يُمكن الحصول على بشرة نقيّة ومشرقة من دون الاعتناء بها. وهذا المستحضر يُساعد كلّ امرأة في الحفاظ على بشرة خالية من العيوب والحبوب.

Laura Prepon

المنتج: Patyka’s Huile Absolue Face and Body Serum

يحتوي هذا السيروم على مزيج من الزيوت التي تساعد في تقوية البشرة والحدّ من الالتهابات، كما يمكنك استخدامه على الشعر.

Nicole Kidman

المنتج: B B Cream Clinique

لا تكتفي في فصل الصيف بالكريم المرطب فحسب، بل عليك استخدام كريم يحتوي على مكوّن واقٍ من الشمس SPF30 لتحقيق التوازن الكامل بين ترطيب البشرة من جهة والحماية اللازمة من مخاطر الأشعة ما فوق البنفسجية من جهة أخرى.

Oprah Winfrey

المنتج: Dermalogica Dermal Day Cleanser

يعتبر تنظيف البشرة أساساً للتخلص من كلّ الترسّبات التي قد تؤدي إلى ترهّل البشرة. للحصول على وجه مشرق، تحتاجين إلى تنظيف الوجه يوميّاً بغسول خاصّ.

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