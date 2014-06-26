تعلمي استعمال مستحضرات تجميل بوبي براون مجاناً في بوتيك بيروت

بيروت- سيدتي نت

بوبي براون كوزمتيكس العالمية، الخط الحصري التي وضعته خبيرة التجميل الشهيرة بوبي براون، اصبح متاحاً بين يدي الجميع

مع افتتاح متجره في شارع الحمرا الرئيسي، في منطقة رأس بيروت، لبنان، وهو عبارة عن فلسفة بوبي الفريدة والجمالية، والطريقة المثلى للمستهلكين لاكتشاف مجموعة بوبي من مستحضرات التجميل والألوان، والفراشي، والعطور، العناية بالبشرة وخدمات الخبراء، غير أن الافتتاح تمّ بحضور خبير التجميل اللبناني العالمي لمستحضرات بوبي براون ؛ إليانو أبو عاصي وفريق من القيمين في دبي ولبنان .

جاء الافتتاح بعد يومين متتاليين تلقى خلالها خبير التجميل إليانو أبو عاصي عدد قليل من السيدات استفسارات عن نوعية بشرتهن وكيفية اختيار المستحضرات التي تناسبها دون سواها، سواء كانت للعناية بالبشرة أم مستحرات تجميل، مؤكدا أن اختيار مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل كما الألوان لا يكون عشوائياً بل مرتبط بنوعية بشرتنا وليس بلون الملابس التي نرتديها، مشدداً على أنها التقنية الصحيحة التي ينبغي اتباعها والتي برأيه هي فقط التي تعطينا النتيجة المرجوة والابهار بامتياز.