8 قتلى في هجوم مزدوج على قاعدة ومطار في اليمن

قتل 8 أشخاص على الأقل، الخميس، في هجوم مزدوج عند بوابة القاعدة العسكرية الأولى والمطار بمدينة «سيئون» بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع أن الهجوم على القاعدة العسكرية وقع باستخدام سيارة مفخخة، مما أسفر عن سقوط جنديين.

وأوضحت أن عددا من الإرهابيين اقتحموا مطار المدينة، وهو ما أسفر عن مصرع جندي آخر وأحد المهاجمين و4 عمال في مصنع حكومي لتغليف التمر قريبا من المطار، بينهم سيدة.

وأشار مصدر أمني إلى أن المهاجمين الذين انطلقوا من مبان سكنية قيد الإنشاء تقع في محيط المطار، قصفوا بقذائف «آر بي جي» برج المراقبة ومبنى المطار.

ولا تزال الاشتباكات تدور حاليا، وفقا للمصادر ذاتها.

وتعد «سيئون» ثاني المدن أهمية في حضرموت وتعتبر عاصمة الصحراء الداخلية لهذه المحافظة.

وكان مسلحو القاعدة قد شنوا هجوما واسعا على سيئون نهاية مايو الماضي.