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المؤبد لـ 3 إرهابيين أثاروا الشغب بمنشأة ناصر عقب فض اعتصام رابعة

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المؤبد لـ 3 إرهابيين أثاروا الشغب بمنشأة ناصر عقب فض اعتصام رابعة المؤبد لـ 3 إرهابيين أثاروا الشغب بمنشأة ناصر عقب فض اعتصام رابعة

ارشيفية

قضت الدائرة 20 جنايت القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين برئاسة المستشار جميل عزيز ابراهيم، بالسجن المؤبد على ثلاثة من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لإثارتهم الفوضى والشغب في منطقة منشأة ناصر عقب فض اعتصام رابعة والنهضة والتعدي على ضابط شرطة وإصابته.

ووجهت النيابة إلى كل من يحيى سعد عبد السلام وشقيقه محمد سعد عبد السلام، ونصر كمال احمد تهم البلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم العام، والتعدي على أفراد الشرطة أثناء آداء عملهم، وترويع المواطنين الآمنين، وتعطيل مصالحهم بالتجمهر، وذلك في القضية رقم 10419 لسنة 2013 جنايات منشأة ناصر.

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