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مسيرة حاشدة لأهالى بالمنوفية احتجاجا على انقطاع الكهرباء

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مسيرة حاشدة لأهالى بالمنوفية احتجاجا على انقطاع الكهرباء مسيرة حاشدة لأهالى بالمنوفية احتجاجا على انقطاع الكهرباء

نظم العشرات من أعضاء الجبهة الشعبية الحرة والمئات من الأهالى وبمشاركة حركة 6 أبريل المستقلة، بمدينة أشمون محافظة المنوفية اليوم، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد الجمعية الشرعية وجابت خلالها شوارع أشمون احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربى والدعوة إلى المشاركة فى "حملة مش دافعين فاتورة الكهرباء".

حمل المشاركون لافتات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم قطع الكهرباء التى أفسدت حياة العشرات من المواطنين لخسارتهم، وردد المشاركون فى المسيرة هتافات منددة بالنظام الحاكم ومطالبة برحيله "عدى عدى بالدستور قطع المية وقطع النور"، "اصحى يا مرسى وصحى النوم 30 ستة آخر يوم ".

من جانبه أكد حازم محمد منسق حركة 6 أبريل المستقلة بأشمون أن هدف الحملة هو إبراز فشل فى إدارة شئون البلاد والانقطاع المستمر للتيار الكهربى الذى أدى إلى إفساد الحياة على المئات من المواطنين إضافة إلى وفاة العشرات من الأطفال بالحضانات نظرا للانقطاع المستمر للتيار دون وجود البديل الملائم لهم، والمعاناة الشديدة وخاصة أصحاب المحلات والورش والمطاعم والمقاهى.

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مصر 365

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