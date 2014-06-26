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ضبط مدرس يتاجر فى العملات الأجنبية بالشرقية

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ضبط مدرس يتاجر فى العملات الأجنبية بالشرقية ضبط مدرس يتاجر فى العملات الأجنبية بالشرقية


> تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث للأموال العامة “منطقة القناة وسيناء”، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية من ضبط المدعو حاتم احمد السيد سلامه 44 سنة مدرس مقيم شارع سعد زغلول بندر ابوكبير لقيامه بالاتجار فى عملات النقد الأجنبي، وإعادة بيعها بالسوق السوداء بحوزته ( 88842 دولار أمريكي , 66851 ريال سعودي , 176 دينار كويتي , 250 يورو , 42160 جنيه مصرى ) .
> بمواجهة المتهم ، وأعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة للاتجار فيها “بيع , شراء” .

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12821 جنح المركز لسنة 2014، جارى العرض علي النيابة العامة .

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