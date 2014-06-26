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نقابة الأشراف تطلق مبادرة “معا نحو مكارم الأخلاق” بداية شهر رمضان الكريم

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نقابة الأشراف تطلق مبادرة “معا نحو مكارم الأخلاق” بداية شهر رمضان الكريم نقابة الأشراف تطلق مبادرة “معا نحو مكارم الأخلاق” بداية شهر رمضان الكريم

– نقيب الأشراف السيد محمود الشريف -

تنطلق فعاليات مبادرة ” معا نحو مكارم الأخلاق ” بجميع محافظات في أول أيام شهر رمضان الكريم، تحت رعاية نقابة الأشراف ومظلة الأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومشيخة الطرق الصوفية في توقيت واحد .

وقال نقيب الأشراف السيد محمود الشريف ، في تصريحاته اليوم الخميس، إن المبادرة تهدف إلى الحث على القيم الدينية والأخلاقية الرفيعة التي تأثرت بعض الشئ في الآونة الأخيرة بسبب عوامل عدة والتي من شأنها أن تعيد للمجتمع الدور الإيجابي لتلك القيم من إصلاح وبناء وتهذيب ونماء للمجتمع لتصبح الأخلاق المحمدية خطط عمل في منظومة الطرق الصوفية داخل المساجد وأفرع نقابة الأشراف ، وإمتداد تلك المنظومة لتصل إلى المصانع والشركات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد وجوب تطبيق تلك المنظومة في آداب المرور بالشارع والجامعة وفي علاقة الطالب بأستاذه ، ومجال النظافة ، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية ، بما يسهم في نقل الأخلاق المحمدية داخل الأسرة .

وأوضح أن هذه المبادرة تعتبرانطلاقة نحو مستقبل أفضل مشرق ولتحقيق آمال المصريين في واقع مستقبل أفضل كله إزدهار ورخاء وعزة وكرامة وحرية وعدالة .
> أ ش أ

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