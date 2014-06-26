مصادر:القمة الافريقية ستعلن رفضها للاحتلال الأسرائيلى لفلسطين و التوسع فى الاستيطان

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قمة رؤساء الدول والحكومات الافريقية، سوف تعتمد قرارا تعلن فيه رفضها الاحتلال المستمر من جانب اسرائيل للاراضى الفلسطينية، وتدين بشدة استمرار اسرائيل فى التوسع فى اقامة المستوطنات اليهودية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ فى انتهاك للمعايير والقوانين الدولية وسوف تطالب بوقف فورى لهذه الأعمال غير القانونية.

ويتضمن مشروع القرار الذى أقره وزراء الخارجية الأفارقة وتعتمده القمة الافريقية فى ختام أعمالها غدا بمدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، التأكيد على تضامن افريقيا من خلال الاتحاد الافريقى ودوله الاعضاء ووقوفه جنبا الى جنب مع الشعب الفلسطينى فى كفاحه لاقامة دولته ذات السيادة على اراضيه .

وسوف يؤكد الاتحاد الافريقى مجددا فى قراره على حق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام ١٩٦٧ .

ويرحب الاتحاد الافريقى بالمصالحة بين فتح وحماس التى أسفرت عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

أ ش أ