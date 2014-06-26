المؤبد لـ3 إرهابيين أثاروا العنف بمنشاة ناصر عقب فض اعتصام رابعة

قضت الدائرة 20 جنايت القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين برئاسة المستشار جميل عزيز إبراهيم، بالسجن المؤبد على ثلاثة من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاثارتهم الفوضى والشغب فى منطقة “بمنشاة ناصر” عقب فض اعتصام رابعة والنهضة والتعدى على ضابط شرطة وإصابته .

وجهت النيابة، إلى كل من يحى سعد عبد السلام وشقيقه محمد سعد عبد السلام، ونصر كمال أحمد تهم البطجة واستعراض القوة وتكدير السلم العام ، و التعدى على أفراد الشرطة أثناء أداء عملهم، وترويع المواطنين، وعتطيل مصالحهم بالتجمهر، وذلك فى القضية رقم 10419 لسنة 2013 جنايات منشاة ناصر.