​ بالصور .. محافظ قنا يقود أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمد كمال مدير أمن قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الترامسة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وبدأ جولته بمتابعة إزالة 24 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الترامسة عبارة عن مباني من الخرسانات المسلحة وأسوار بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية واستخدمت الوحدة المحلية العديد من اللودارات والمعدات الثقيلة .

كما تمت إزالة 118 حالة تعدى علي أرض أملاك الدولة عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بالظهير الصحراوي لقرية الترامسة .

وأكد محافظ قنا علي أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لن تتوقف وسيتم التصدي بكل حزم وحسم لأي مخالفات أو تعديات حتي تتم إزالة جميع التعديات من أجل القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.